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    В Театре Луны предположили, от чего могла умереть актриса Наталия Стешенко

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    Смерть 37-летней актрисы Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) не носит криминальный характер. Об этом 29 ноября сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

    В театре отметили, что причиной могло стать нарушение в сосудистой системе.

    «Причин пока не знаем, скоропостижно как-то… Наверное, тромб. Будем ждать заключение судмедэкспертов», — сказали в театре.

    По предварительным данным источника агентства, артистку нашел её сын в квартире в центре Москвы. В театре объявили о готовности помочь с организацией прощания и похорон.

    Как писала «Фонтанка», трагедия случилась 28 ноября на Ростовской набережной. По информации СМИ, женщина почувствовала недомогание, её ребёнок обратился к соседям, те вызвали скорую помощь. Спасти Наталию медикам не удалось.

    Наталия Стешенко (Семаго) родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре в Казахстане, в 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Переехала в Москву, окончила ВГИК — актерский факультет. В московском Театре Луны участвовала в постановках «Маки», «Матри-Архат» и «Таис сияющая». Играла в сериалах «Лига обманутых жен» (2006) и «Инспектор Купер» (2012).

    Фото: Театр Луны на Малой Ордынке

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