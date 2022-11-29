В Москве нашли мертвой актрису Наталию Стешенко

В Москве обнаружили тело 37-летней актрисы Театры Луны Наталии Стешенко (Семаго) в ее квартире на Ростовской набережной. Об этом 29 ноября сообщает издание MSK1.ru.

Смерть актрисы подтвердил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.



«Я получил смс от ее мужа — бизнесмена, продюсера Владимира Семаго. Молодая, красивая, талантливая, в последние несколько лет она начала писать пьесы, по-моему, интересные. Так это несправедливо», — написал он в своем Telegram-канале.

