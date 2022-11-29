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    В Москве нашли мертвой актрису Наталию Стешенко

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    В Москве обнаружили тело 37-летней актрисы Театры Луны Наталии Стешенко (Семаго) в ее квартире на Ростовской набережной. Об этом 29 ноября сообщает издание MSK1.ru.

    Смерть актрисы подтвердил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

    «Я получил смс от ее мужа — бизнесмена, продюсера Владимира Семаго. Молодая, красивая, талантливая, в последние несколько лет она начала писать пьесы, по-моему, интересные. Так это несправедливо», — написал он в своем Telegram-канале.

    Стешенко родилась в Казахстане в городе Павлодар. Закончила ВГИК. Известна по роли в сериале «Лига обманутых жен» (2005).

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