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    Экономика и санкции

    На таможне рассказали, сколько финских компаний продолжают импорт из России

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    Импорт из России в Финляндию продолжает сокращаться, однако по-прежнему остается довольно оживленным в некоторых товарных группах. В настоящий момент около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из РФ. Об этом сообщил руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит, слова которого 29 ноября приводит газета Helsingin sanomat.

    По информации таможенников, общая стоимость финского импорта из РФ в сентябре составила 257 млн евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 66%. Лидерами импорта из России продолжают оставаться никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.

    Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовно наказуемых преступлений. В свою очередь, власти Финляндии обсуждают возможность проведения расследования работы финской энергетической компании Fortum в России.

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