На таможне рассказали, сколько финских компаний продолжают импорт из России

Импорт из России в Финляндию продолжает сокращаться, однако по-прежнему остается довольно оживленным в некоторых товарных группах. В настоящий момент около 90 финских компаний продолжают импортировать товары из РФ. Об этом сообщил руководитель отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит, слова которого 29 ноября приводит газета Helsingin sanomat.



По информации таможенников, общая стоимость финского импорта из РФ в сентябре составила 257 млн евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 66%. Лидерами импорта из России продолжают оставаться никель и никелевые изделия, а также нефтепродукты.

