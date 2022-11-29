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    Кудрин прокомментировал уход из Счётной Палаты

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    Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в своём телеграм-канале 29 ноября прокомментировал информацию о планируемом освобождении от должности. Он написал, что покидает пост председателя Палаты, «о чем подал соответствующее заявление» президенту РФ.

    Кудрин напомним, что проработал в госсекторе четверть века — около 25 лет, а теперь намерен сменить сферу.

    «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — признался чиновник.

    Сегодня в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты РФ. По некоторой информации, он собирается перейти в «Яндекс».

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавляет Счетную палату Российской Федерации.

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