Кудрин прокомментировал уход из Счётной Палаты

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в своём телеграм-канале 29 ноября прокомментировал информацию о планируемом освобождении от должности. Он написал, что покидает пост председателя Палаты, «о чем подал соответствующее заявление» президенту РФ.



Кудрин напомним, что проработал в госсекторе четверть века — около 25 лет, а теперь намерен сменить сферу.



«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — признался чиновник.



Сегодня в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты РФ. По некоторой информации, он собирается перейти в «Яндекс».

