В СФ поступило представление о снятии Кудрина с поста главы Счётной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента Путина об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты РФ. Об этом 29 ноября сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, передает РИА Новости. На вопрос о получении представления Артамонов ответил утвердительно.

По данным источника агентства, СФ планирует рассмотреть представление об отставке Кудрина на заседании в среду, 30 ноября.



Ранее сообщалось, что Кудрин собирается вступить в должность в компании «Яндекс».



Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавляет Счетную палату Российской Федерации.

