    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    779мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.75eur63.3

    В СФ поступило представление о снятии Кудрина с поста главы Счётной палаты

    3719
    4 комментария

    В Совет Федерации поступило представление президента Путина об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты РФ. Об этом 29 ноября сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, передает РИА Новости. На вопрос о получении представления Артамонов ответил утвердительно.

    По данным источника агентства, СФ планирует рассмотреть представление об отставке Кудрина на заседании в среду, 30 ноября.

    Ранее сообщалось, что Кудрин собирается вступить в должность в компании «Яндекс».

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавляет Счетную палату Российской Федерации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close