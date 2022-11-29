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    Троллейбус остался без тока посреди Невского. Соседние улицы парализовало

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    Транспортный коллапс охватил часть Центрального района Петербурга утром 29 ноября. Очевидцы сообщают о стоящем троллейбусе и ДТП.

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    Троллейбус остановился на перекрестке Невского и Литейного проспектов, перегородив проезд, пишет читатель «Фонтанки» Кирилл. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что в 8:30 троллейбус встал под обесточенный участок контактной сети. По данным на 9:15, он всё ещё на месте.

    Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл
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    «Яндекс.Карты» демонстрируют пробки на Невском, Загородном, Восстания и других окрестных улицах. Кое-где очевидцы отметили ДТП.

    Фото: читатель «Фонтанки» Кирилл

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