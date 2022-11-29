Опознание не приговор. Пенсионеры нашли преступницу в телевизоре, но подозреваемая отправилась в турне

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По российским городам гастролирует мошенница, которая рассказывает пенсионерам о родственных с ними связях и больной матери. В Петербурге она тоже бывала, и пока один район собрал материалы и отправил ее в суд, другой не смог предъявить ей обвинение.



София Михайловна и Алексей Иванович в браке почти шестьдесят лет, она блокадница, он — подводник и специалист по гражданской обороне. Пара живет в Красногвардейском районе, мартовским днем 2020 года они вышли на прогулку до магазина на проспекте Ударников. На обратном пути их догнала женщина, назвала имя племянницы пенсионеров и сказала, что она дочь этой племянницы. Вымышленная родственница пропела сказку о том, что ее мама тяжело больна, операция нужна срочно, и она как раз шла домой к паре, чтобы попросить у них взаймы. Уже дома для убедительности позвонила «племяннице» и сообщила радостную весть, что дядя с тетей в помощи не отказали. Получив 300 тысяч, она буквально убежала, прыткость мошенницы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ина Жосан родом из Молдавии, по России она путешествует минимум с 2012 года, когда в ее отношении было возбуждено первое попавшее в судебную картотеку уголовное дело по статье о мошенничестве — Волгоград, Самара, Уфа, Петербург и последнее — Тула. Судя по опубликованным приговорам, схема с годами не меняется, Жосан колонии не исправляют. София Михайловна и Алексей Иванович быстро прозрели и обратились в полицию, с возбуждением дела полиция затягивать тоже не стала. Но после допроса потерпевшего все стихло. Летом того же года пара смотрела телевизор и наткнулась на сюжет, где со ссылкой на полицию журналисты рассказывали о задержании двух мошенниц, которые действовали по аналогичной схеме. Не подвела и память — София Михайловна узнала свою «родственницу» и тут же последовала совету «если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, обращайтесь в полицию». В конце августа 2020 года ее пригласили на опознание, где из трех женщин пенсионерка однозначно указала на Жосан.

Что именно смутило полицию — неизвестно, но в приговоре Жосан, который зачитали уже через месяц после опознания, учтен всего один эпизод, из телевизора. Пара написала жалобу в прокуратуру, ответ из которой добавил странностей: Жосан допросили как подозреваемую по событиям на Ударников, но в апреле 2021 года дело приостановили и сдали в архив — не удалось найти обвиняемого. При этом, следует из ответа прокуратуры, производство в отношении Жосан прекращено не было. В это время мошенница уже отсидела назначенный петербургским судом год (с учетом времени в СИЗО) и уехала в Тулу, где ее задержали и снова отправили в СИЗО по местным эпизодам. Тула приговорила ее к году и трем месяцам, но с учетом изолятора срок закончился через пару недель после оглашения решения суда. Дальнейшее пребывание Жосан в России было признано нежелательным, ее должны были депортировать, билет был куплен на 3 марта 2022 года. Однако МВД, следует из решения суда, указало, что, видимо, никуда Жосан улететь не сможет, поэтому минимум до конца апреля этого года она должна была находиться в центре для подлежащих депортации мигрантов в Тульской области. Дальше ее следы теряются.

Пока Жосан жила довольно насыщенной событиями жизнью в Тульской области, в Петербурге полицейские следователи принимали зуботычины по жалобам блокадницы и ее супруга. Сначала начальник районного следствия получил представление от прокуратуры. В январе замначальника ГСУ назначил служебную проверку, в сентябре стало известно, что проверка закончилась привлечением следователя к дисциплинарной ответственности, а само уголовное дело вроде как все еще расследуется. На запрос «Фонтанки» о нынешнем его статусе в ГУ МВД ответили, что расследование приостановлено по той же 208 УПК — в деле нет обвиняемого.

Последним разочарованием блокадницы и ее мужа стал ответ из Следственного комитета от 31 октября этого года — пара просила главу СК Александра Бастрыкина о личной встрече и забрать дело под свой контроль. Судя по ответу, генерал письмо не читал и о просьбе ничего не знает — письмо пенсионеров отправили в прокуратуру, потому что СК такими вещами, как надзор за следователями, не занимается. Примечательно, что если бы дело пенсионеров дошло до суда вместе с другим эпизодом, в теории они уже могли бы вернуть свои деньги. Волгоградское дело было прекращено за примирением сторон, Жосан все возместила. В Уфе она заплатила не только материальный вред, но и моральный, а также 200 тысяч штрафа, с Самарой она тоже расплатилась полностью. В Петербурге Жосан смогла позволить себе не только возместить вред, но и нанять трех адвокатов.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».