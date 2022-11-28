Беглов вслед за президентом встретился с семьями участников СВО. Там была и мать, приходившая к Путину

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский встретились с семьями участников спецоперации на Украине. Об этом градоначальник сообщил 28 ноября на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, среди затронутых тем было предложение создать общественный совет при губернаторе из числа членов семей бойцов, где будут обсуждать и решать вопросы поддержки военных и их близких. Еще одна инициатива — ввести должность советника губернатора по поддержке семей.

Кроме того, жены мобилизованных рассказали, что на передовой их мужья часто остаются без связи и не могут узнавать городские новости. Беглов пообещал, что с этим помогут. «Приняли решение отправлять городские газеты со специальным приложением о жизни города вместе с посылками нашим бойцам», — пишет губернатор.

В пресс-службе ЗакСа добавили, что по окончании встречи ее участников пригласили в Михайловский театр на концерт звезд оперы и балета. Также им показали фильм о восстановлении Мариуполя «Город-побратим».

