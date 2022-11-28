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    В Смольном посчитали посетивших Петербург туристов. Их стало больше — как и потраченных ими денег

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    С начала года Петербург посетило уже более 7 миллионов туристов — это больше, чем за весь прошлый год. Выросли и их траты, сообщает 28 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский.

    «Для сравнения: за весь 2021 год было чуть больше 6 млн человек. В осенне-зимнем туристическом сезоне загрузка отелей также высокая — весь ноябрь стабильно не менее 60%», — написал он в своем телеграм-канале.

    Вице-губернатор отметил, что в этом году поездка в Петербург обходится туристу в среднем в 44 тысячи рублей — против 32 тысяч в прошлом. Гости города стали на 30% чаще покупать билеты в музеи, театры и на выставки, а также оставлять на 26% больше денег в кафе и ресторанах.

    Эти цифры превзошли ожидания: согласно прогнозам, в 2022 году в Петербурге должно было побывать около 6,3 миллиона человек.

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