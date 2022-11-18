    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur62.45

    Смольный изменил прогноз по количеству туристов. Иностранцев и круизников пока не ждут

    1968
    6 комментариев

    Власти Петербурга скорректировали прогнозы по развитию сферы туризма. В 2022 году Северную столицу посетят 6,3 млн человек, говорится в проекте изменений госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», опубликованном 18 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.

    В прежней версии программы содержится прогноз турпотока на уровне 5,1 млн человек. Однако ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что по итогам 2022 года город может принять более 7 млн туристов. Эта планка будет преодолена, если удастся возобновить турпоток из дружественных стран.

    Прогноз по числу иностранных гостей снизился. В 2022 году в отелях Петербурга остановится 150 тысяч зарубежных гостей, прогнозирует Смольный. К 2026 году их число вырастет незначительно — до 310 тысяч. По сравнению с прежней версией прогноз не изменился.

    Ожидания по приему российских туристов, которые останавливаются в гостиницах, напротив, выросли. Если ранее Смольный оценивал число постояльцев в 2022 году в 2,75 млн, то теперь в 3,1 млн. В 2026 году власти Северной столицы рассчитывают принять в отелях 4,5 млн гостей из других регионов РФ.

    Прогноз восстановления круизного турпотока на ближайшие годы исчез. Но в 2025 году Смольный рассчитывает принять 910,9 тыс. гостей. Ранее такого показателя ожидали в 2023 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close