Смольный изменил прогноз по количеству туристов. Иностранцев и круизников пока не ждут

Власти Петербурга скорректировали прогнозы по развитию сферы туризма. В 2022 году Северную столицу посетят 6,3 млн человек, говорится в проекте изменений госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», опубликованном 18 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.
В прежней версии программы содержится прогноз турпотока на уровне 5,1 млн человек. Однако ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что по итогам 2022 года город может принять более 7 млн туристов. Эта планка будет преодолена, если удастся возобновить турпоток из дружественных стран.
Прогноз по числу иностранных гостей снизился. В 2022 году в отелях Петербурга остановится 150 тысяч зарубежных гостей, прогнозирует Смольный. К 2026 году их число вырастет незначительно — до 310 тысяч. По сравнению с прежней версией прогноз не изменился.
Ожидания по приему российских туристов, которые останавливаются в гостиницах, напротив, выросли. Если ранее Смольный оценивал число постояльцев в 2022 году в 2,75 млн, то теперь в 3,1 млн. В 2026 году власти Северной столицы рассчитывают принять в отелях 4,5 млн гостей из других регионов РФ.
Прогноз восстановления круизного турпотока на ближайшие годы исчез. Но в 2025 году Смольный рассчитывает принять 910,9 тыс. гостей. Ранее такого показателя ожидали в 2023 году.