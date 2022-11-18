Смольный изменил прогноз по количеству туристов. Иностранцев и круизников пока не ждут

Власти Петербурга скорректировали прогнозы по развитию сферы туризма. В 2022 году Северную столицу посетят 6,3 млн человек, говорится в проекте изменений госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», опубликованном 18 ноября на портале антикоррупционной экспертизы.



В прежней версии программы содержится прогноз турпотока на уровне 5,1 млн человек. Однако ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что по итогам 2022 года город может принять более 7 млн туристов. Эта планка будет преодолена, если удастся возобновить турпоток из дружественных стран.

