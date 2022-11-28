В Петербурге перестанут требовать компенсацию за аварийную рубку деревьев

В Петербурге при проведении аварийных работ, которые требуют рубки зеленых насаждений, не будет взыскиваться восстановительная стоимость уничтоженной зелени. Такую поправку к закону о зеленых насаждениях на заседании 28 ноября Заксобранию рекомендовала принять парламентская комиссия по градостроительству. Об этом сообщил «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский.
Поправка, которую разработала сама комиссия по градостроительству, предлагает расширить понятие «аварийные деревья». Как указано в пояснительной записке, признаки аварийности дерева могут возникнуть не только при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, но и при авариях и опасных природных явлениях.
Дополняется перечень случаев, когда деревья приобретают признаки аварийности: в случае аварии, создающей угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, оборудования и транспорта, нарушению производственного или транспортного процесса, а также опасного природного явления, которое также может наносить ущерб людям и имуществу.
В таких случаях при проведении аварийных работ не будет требоваться выплата средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений. «Лица при проведении рубки деревьев в рамках аварийных работ действуют не в своих интересах, а в целях устранения опасности, в связи с чем оплата восстановительной стоимости в данном случая является излишним административным барьером, подлежащим устранению», — говорится в документации.
При этом необходимость получить порубочный билет остается в силе.
Вишневский уточнил, что планирует предложить публиковать не только данные порубочных билетов, но также и сам образ документа, чтобы желающие могли ознакомиться со всеми его подробностями, в том числе сколько деревьев и по какой причине планируется срубить. А также депутат считает, что необходимо публиковать результаты обследования деревьев, приговоренных к вырубке, причем заранее, чтобы у жителей было время ознакомиться с этой информацией и оспорить ее в случае несогласия.