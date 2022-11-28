В Петербурге перестанут требовать компенсацию за аварийную рубку деревьев

В Петербурге при проведении аварийных работ, которые требуют рубки зеленых насаждений, не будет взыскиваться восстановительная стоимость уничтоженной зелени. Такую поправку к закону о зеленых насаждениях на заседании 28 ноября Заксобранию рекомендовала принять парламентская комиссия по градостроительству. Об этом сообщил «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский.

Поправка, которую разработала сама комиссия по градостроительству, предлагает расширить понятие «аварийные деревья». Как указано в пояснительной записке, признаки аварийности дерева могут возникнуть не только при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, но и при авариях и опасных природных явлениях.