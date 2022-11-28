Фармпроизводитель «Фармасинтез-Норд» выкупит участок в ОЭЗ Петербурга. Запуск второй очереди завода намечен на 2023 год

Фармпроизводитель «Фармасинтез-Норд» выкупит участок в Особой экономической зоне «Новоорловская». Как сообщили 28 ноября в пресс-службе Смольного, сделка была одобрена на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.



Завод компании «Фармасинтез-Норд» по производству противоопухолевых препаратов работает на площадке ОЭЗ с 2017 года. Запуск второй очереди, который был ранее намечен на 2022 год, запланирован на первый квартал 2023 года, говорится в сообщении.

