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В 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины «Спутник Лайт»

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Вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» в петербургской Особой экономической зоне получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе ОЭЗ.

Научно-производственный комплекс начнет работу в 2022 году и будет производить препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний, связанных с нарушением эндокринной системы. Фармацевтический комплекс станет также одной из крупнейших площадок в стране по производству вакцины «Спутник Лайт».Общая стоимость инвестиционного проекта «Фармасинтез-Норд» в ОЭЗ превысила 4 млрд рублей.

В настоящее время компания готовится к лицензированию новой производственной площадки и получению сертификата GMP (международный стандарт для фармацевтической промышленности Good Manufacturing Practice («надлежащая производственная практика»).

АО «Фармасинтез-Норд» — резидент ОЭЗ в Петербурге с 2011 года. Запуск первой очереди завода состоялся в 2017 году, сейчас там выпускают противоопухолевые препараты и препараты из перечня высокозатратных нозологий (список из семи болезней, больных которыми государство обеспечивает дорогостоящими лекарственными препаратами).

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Комментарии (7)

guess
Не зря ту зону обносят неподступный заборами с охраной по всему периметру, у нас так даже военные части в стране не охраняют, как разлив жижи.
Так что, в очередной раз, спасибо, нам ваших растворов не надо
VVM1962
а не Димона ли этот завод????
Uncle
Вот видите! Еще рабочие места для 5000 человек которые будут весь рабочий день в цеху в телефоне сидеть. А вы говорите государство о вас не заботится.
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