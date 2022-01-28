В 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины «Спутник Лайт»

Вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» в петербургской Особой экономической зоне получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе ОЭЗ.



Научно-производственный комплекс начнет работу в 2022 году и будет производить препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний, связанных с нарушением эндокринной системы. Фармацевтический комплекс станет также одной из крупнейших площадок в стране по производству вакцины «Спутник Лайт».Общая стоимость инвестиционного проекта «Фармасинтез-Норд» в ОЭЗ превысила 4 млрд рублей.

