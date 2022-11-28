Руководство ГУ МВД распорядилось разобраться в истории с подполковником-инвалидом

Главк полиции не оставил без внимания историю с уголовным делом в отношении тяжелобольного полицейского, которого полдня держали в отделе, вменив ему использование ксерокопии удостоверения.

По мнению руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина имел право на медобследование. Об этом 28 ноября сообщает 47news.

По факту правомерности возбуждения дела в отношении подполковника полиции в отставке Алексея Григорьева будет проведена проверка. Отмечается, что формально он не имел права предоставлять в качестве документа в больнице цветную ксерокопию служебного удостоверения, вставленного в обложку для «корочек». При этом именно последний факт вызвал недоумение. Тем не менее вреда он никому не причинил и имел право на получение медицинских услуг, в его действиях состав преступления не усматривается. На принятие решения также повлияет послужной список и тяжелое заболевание. В ближайшее время будут подготовлены все документы, которые нужны для прекращения уголовного дела.