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    Руководство ГУ МВД распорядилось разобраться в истории с подполковником-инвалидом

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    Главк полиции не оставил без внимания историю с уголовным делом в отношении тяжелобольного полицейского, которого полдня держали в отделе, вменив ему использование ксерокопии удостоверения.

    По мнению руководства ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина имел право на медобследование. Об этом 28 ноября сообщает 47news.

    По факту правомерности возбуждения дела в отношении подполковника полиции в отставке Алексея Григорьева будет проведена проверка. Отмечается, что формально он не имел права предоставлять в качестве документа в больнице цветную ксерокопию служебного удостоверения, вставленного в обложку для «корочек». При этом именно последний факт вызвал недоумение. Тем не менее вреда он никому не причинил и имел право на получение медицинских услуг, в его действиях состав преступления не усматривается. На принятие решения также повлияет послужной список и тяжелое заболевание. В ближайшее время будут подготовлены все документы, которые нужны для прекращения уголовного дела.

    В минувшую среду Григорьева задержали после предъявления ксерокопии в ведомственной клинике. После этого мужчина пробыл 12 часов в полиции и стал фигурантом уголовного дела о подделке документов. 15 лет назад у Григорьева диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, нанесшее его здоровью большой урон. Несмотря на это, мужчина продолжил служить в угрозыске. В сентябре прошлого года он вышел на пенсию и начал собирать документы для оформления инвалидности.

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