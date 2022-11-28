«Нам премий не надо — дай своего сожрать». Как в полиции Выборгского района обошлись с сотрудником-инвалидом

Недавно уволенный подполковник полиции, отслуживший 27 лет, пришел в клинику МВД. Последние 15 лет он инвалид — многие кости у него уже заменены на стальные. Но удостоверение у него забрали, а пенсионное еще не выдали. Ему требовалась МРТ, и он показал копию своей бывшей корочки. И тут все бросились неуклонно соблюдать законы РФ. «Фонтанка» рассказывает, как это выглядит и что говорят об этом коллеги.

В минувшую среду, утром 23 ноября, подполковник полиции в отставке Алексей Григорьев, сдавший удостоверение 3 ноября, в сотый раз пришел в свою ведомственную клинику МВД на проспекте Культуры в Петербурге. По данным «Фонтанки», ему необходимо было пройти МРТ. Это не формальность — последние 15 лет он инвалид.



С его согласия мы называем заболевание: полимиозит — аутоиммунное поражение мышечной ткани, когда организм уничтожает сам себя. Это постоянная боль, атрофия мышц рук и ног. Причин этого заболевания медики точно не знают.



Но клиника обслуживает только по удостоверениям сотрудников или пенсионеров МВД. Григорьев взял из дома копию своего прошлого удостоверения и показал в регистратуре. Вот тут-то все и заиграло современными красками. За ним приехали целых четыре сотрудника полиции Выборгского района, задержали, отвезли в 36 отдел, посадили вместе с пьяницами, откатали пальцы, сфотографировали, продержали до вечера, возбудили уголовное дело по изготовлению поддельного удостоверения, а к ночи отпустили, но как подозреваемого.



«Я провел там 10 часов, уже к вечеру попросил воды и прилечь. Мне действительно тяжело жить. Воды принесли, диванчик дали», — тихо говорит Григорьев. И добавляет: «У меня же при себе всегда аптечка с тремя горстями таблеток — на утро, на обед, на вечер. Но обидно до слез».

«Фонтанка» знает, что пока Григорьева оформляли да оформляли, начальнику УМВД полковнику Автомонову и начальнику полиции района полковнику Мишенину многие звонили из районов: мол, что за ерунда, Григорьев отработал 30 лет, его каждый знает и так далее. Но судя по результату, оба они были процессуально беспощадны, потому как прежде всего законны.

