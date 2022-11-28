Покушение на композитора Колкера растворилось в суде. Обвиняемого освободили

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Ивана Худякова, напавшего зимой 2020 года на композитора Александра Колкера. При поступлении дела мужчине вменяли покушение на убийство, однако деяние было переквалифицировано на статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Умысел на убийство найти не смогли. Об этом 28 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Худякову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Суд зачел время нахождения под стражей, поэтому мужчину отпустили из зала суда без долгов.