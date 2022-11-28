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    Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в пермском университете

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    Гособвинение запросило пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском университете. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости.

    В качестве смягчающих обстоятельств прокурор предложил считать признание вины, состояние здоровья и полученные при задержании ранения, из-за которых подсудимый лишился части ноги. Обвинение считает, что у Бекмансурова шизоидное расстройство, но опасность своих действий молодой человек мог осознавать.

    Ранее Тимур Бекмансуров признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

    Утром 20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. При задержании он получил ранение, из-за которого лишился части ноги.

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