Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в пермском университете

Гособвинение запросило пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском университете. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости.
В качестве смягчающих обстоятельств прокурор предложил считать признание вины, состояние здоровья и полученные при задержании ранения, из-за которых подсудимый лишился части ноги. Обвинение считает, что у Бекмансурова шизоидное расстройство, но опасность своих действий молодой человек мог осознавать.
Ранее Тимур Бекмансуров признал вину в инкриминируемом ему преступлении.