Во время беспорядков в Брюсселе задержали около десяти футбольных фанатов

Во время беспорядков в Брюсселе произвели около десяти административных арестов, ещё один — судебный. Так говорится в сообщении бельгийской телерадиокомпании RTBF.
Около 150 молодых людей вышли на улицу вечером 27 ноября. По данным издания, они подожгли мусорные баки, сломали городское оборудование и повредили автомобили. Правоохранителям пришлось использовать против них водомёты и слезоточивый газ. Le Soir Magazine также сообщает о десятках арестов в другом городе страны — Антверпене. Празднование победы Марокко переросло в беспорядки и во Льеже.
Напомним, десятки молодых людей устроили массовые беспорядки в Брюсселе 27 ноября после игры Бельгия — Марокко на чемпионате мира в Катаре. По видеозаписям можно было судить, что поклонники африканской команды решили отметить победу над бельгийцами. Матч Бельгия — Марокко завершился со счетом 0:2.