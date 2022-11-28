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    Во время беспорядков в Брюсселе задержали около десяти футбольных фанатов

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    Во время беспорядков в Брюсселе произвели около десяти административных арестов, ещё один — судебный. Так говорится в сообщении бельгийской телерадиокомпании RTBF.

    Около 150 молодых людей вышли на улицу вечером 27 ноября. По данным издания, они подожгли мусорные баки, сломали городское оборудование и повредили автомобили. Правоохранителям пришлось использовать против них водомёты и слезоточивый газ. Le Soir Magazine также сообщает о десятках арестов в другом городе страны — Антверпене. Празднование победы Марокко переросло в беспорядки и во Льеже.

    Напомним, десятки молодых людей устроили массовые беспорядки в Брюсселе 27 ноября после игры Бельгия — Марокко на чемпионате мира в Катаре. По видеозаписям можно было судить, что поклонники африканской команды решили отметить победу над бельгийцами. Матч Бельгия — Марокко завершился со счетом 0:2.

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