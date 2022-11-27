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    Фанаты разгромили центр Брюсселя после победы Марокко над Бельгией

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    Десятки молодых людей устроили массовые беспорядки в Брюсселе после игры Бельгия — Марокко на чемпионате мира в Катаре. Судя по видеозаписям, так живущие в городе поклонники африканской команды решили отметить победу над бельгийцами.

    Как сообщает 27 ноября RTBF, около 150 человек, среди которых были люди с марокканскими флагами, поджигали мусорные баки, разбили городскую технику и повредили автомобили, один из которых даже перевернули. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Фанаты отвечали тем, что бросали в правоохранителей камни и петарды.

    Власти попросили местных жителей избегать бульвара Дю Миди и прилегающих улиц, затронутых беспорядками. Движение там перекрыли, пишет La Libre.

    Матч Бельгия — Марокко завершился со счетом 0:2.

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