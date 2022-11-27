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    Прокуратура показала кадры с места страшной аварии в Москве, где погибли мать и ребенок

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    Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летней женщины, устроившей смертельное ДТП в Москве. В ее действиях видят нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает 27 ноября столичная прокуратура.

    Прокуратура Москвы

    Ведомство публикует видео с места происшествия. Судя по кадрам, попавший в аварию автомобиль уже перевернули и готовят к эвакуации. Виновнице ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы.

    Прокуратура Москвы

    ДТП на улице Свободы произошло вечером в воскресенье. 37-летняя женщина не справилась с управлением, и её «КИА» вылетела на тротуар. Там она сбила женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Мать малышей скончалась на месте. Еще один ребенок сильно пострадал, он умер в машине скорой.

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    26615735028 Ноя 2022 в 00:33
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