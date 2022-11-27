Прокуратура показала кадры с места страшной аварии в Москве, где погибли мать и ребенок

Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летней женщины, устроившей смертельное ДТП в Москве. В ее действиях видят нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает 27 ноября столичная прокуратура.
Прокуратура Москвы
Ведомство публикует видео с места происшествия. Судя по кадрам, попавший в аварию автомобиль уже перевернули и готовят к эвакуации. Виновнице ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы.
Прокуратура Москвы
ДТП на улице Свободы произошло вечером в воскресенье. 37-летняя женщина не справилась с управлением, и её «КИА» вылетела на тротуар. Там она сбила женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Мать малышей скончалась на месте. Еще один ребенок сильно пострадал, он умер в машине скорой.