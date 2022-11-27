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    Вылетевшая на тротуар в Москве машина оставила сиротами двух детей

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    Водитель «КИА» не справилась с управлением и вылетела на тротуар в районе улицы Свободы в Москве.

    Как сообщает Дептранс столицы со ссылкой на ГИБДД 27 ноября, автомобиль сбил женщину, которая гуляла с двумя детьми, один из них был в коляске. От полученных травм сбитая скончалась. Еще одного ребенка увезли в тяжелом состоянии в больницу.

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    За рулем машины была 37-летняя женщина.

    Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

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