Вылетевшая на тротуар в Москве машина оставила сиротами двух детей

Водитель «КИА» не справилась с управлением и вылетела на тротуар в районе улицы Свободы в Москве.



Как сообщает Дептранс столицы со ссылкой на ГИБДД 27 ноября, автомобиль сбил женщину, которая гуляла с двумя детьми, один из них был в коляске. От полученных травм сбитая скончалась. Еще одного ребенка увезли в тяжелом состоянии в больницу.