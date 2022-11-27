Гребенщиков в свой день рождения включил любимую музыку

Музыкант Борис Гребенщиков в свой день рождения 27 ноября на сайте интернет-проекта «Аэростат» поставил поклонникам музыку, которую именинник любит, но за прошедшие 17 лет не транслировал слушателям. Об этом гитарист группы «Аквариум» рассказал в соцсетях.



«Сегодня мой день рождения, и я хочу разделить с вами те озарения (или помрачения, можете называть как хотите), которые удивляют, потрясают и развлекают меня в последнее время. И сопроводить их музыкой, которую я люблю всем сердцем, но почему-то не удосужился вам поставить за эти 17 с половиной лет», — написал музыкант.

