Гребенщиков в свой день рождения включил любимую музыку

Музыкант Борис Гребенщиков в свой день рождения 27 ноября на сайте интернет-проекта «Аэростат» поставил поклонникам музыку, которую именинник любит, но за прошедшие 17 лет не транслировал слушателям. Об этом гитарист группы «Аквариум» рассказал в соцсетях.
«Сегодня мой день рождения, и я хочу разделить с вами те озарения (или помрачения, можете называть как хотите), которые удивляют, потрясают и развлекают меня в последнее время. И сопроводить их музыкой, которую я люблю всем сердцем, но почему-то не удосужился вам поставить за эти 17 с половиной лет», — написал музыкант.
В список композиций вошли:
— Beatles — I've Just Seen A Face
— Jimi Hendrix — Remember
— George Harrison — Drilling A Home
— Jethro Tull — Back-Door Angels
— Rolling Stones — Saint Of Me
— George Harrison — Soft Touch
— Robert Palmer — History
— Pugwash — Omega Man
— Donovan — Guinevere
— New Vaudeville Band — Green Street Green
«Фонтанка» в августе рассказывала, что лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков сдавал квартиру в центре Петербурга — на Гончарной улице. Сын музыканта объяснил это тем, что Гребенщиков-старший уехал.