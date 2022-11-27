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    Гребенщиков в свой день рождения включил любимую музыку

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    Музыкант Борис Гребенщиков в свой день рождения 27 ноября на сайте интернет-проекта «Аэростат» поставил поклонникам музыку, которую именинник любит, но за прошедшие 17 лет не транслировал слушателям. Об этом гитарист группы «Аквариум» рассказал в соцсетях.

    «Сегодня мой день рождения, и я хочу разделить с вами те озарения (или помрачения, можете называть как хотите), которые удивляют, потрясают и развлекают меня в последнее время. И сопроводить их музыкой, которую я люблю всем сердцем, но почему-то не удосужился вам поставить за эти 17 с половиной лет», — написал музыкант.

    В список композиций вошли:

    — Beatles — I've Just Seen A Face

    — Jimi Hendrix — Remember

    — George Harrison — Drilling A Home

    — Jethro Tull — Back-Door Angels

    — Rolling Stones — Saint Of Me

    — George Harrison — Soft Touch

    — Robert Palmer — History

    — Pugwash — Omega Man

    — Donovan — Guinevere

    — New Vaudeville Band — Green Street Green

    «Фонтанка» в августе рассказывала, что лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков сдавал квартиру в центре Петербурга — на Гончарной улице. Сын музыканта объяснил это тем, что Гребенщиков-старший уехал.

    «Аэростат» — еженедельная авторская радиопередача Бориса Гребенщикова. С мая 2005 по май 2022 транслировалась на волнах «Радио России» и радио «Культура», позже стала распространяться в виде интернет-проекта и через мобильное приложение. В каждом выпуске «Аэростата» звучат музыкальные композиции, между которыми слово берёт ведущий. Он комментирует композиции, рассказывает историю их создания, повествует о жизни музыкантов, делится интересными наблюдениями.

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