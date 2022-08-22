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    «Удивительная квартира». Гребенщиков сдает жилье в центре Петербурга

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    Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков сдает квартиру в центре Петербурга — на Гончарной улице. Съемщикам обещают тихое и спокойное проживание — из соседей на этаже будет только пожилая пара.

    Объявление появилось в соцсетях музыканта 22 августа. «Метраж 130 метров. Этаж 5. Квартира после капремонта. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем, 3 комнаты плюс балкон», — сказано в тексте.

    С потенциальными квартирантами общается сын музыканта. Он пояснил корреспонденту «Фонтанки», что проживание в этой квартире обойдется в 80 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги: 5–6 тысяч летом и до 10 — зимой. По его словам, до нашего сотрудника жильем заинтересовался только один человек, а сдается квартира, потому что Гребенщиков-старший уехал.

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