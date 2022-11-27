Беглую пуму вернули в вольер под Всеволожском. Она просто хотела поиграть с соседским псом

Недолго удалось насладиться свободой пуме, которая живет в вольере у частного дома в коттеджном поселке «ПриЛесный» рядом с деревней Манушкино во Всеволожском районе Ленобласти.



Через несколько часов после побега в полдень она уже была «дома», сообщает 27 ноября издание 47news со ссылкой на экстренные службы и администрацию поселка. По словам хозяина животного, она подралась с соседской собакой, но якобы собака жива. На людей пума не нападала.