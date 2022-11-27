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    Беглую пуму вернули в вольер под Всеволожском. Она просто хотела поиграть с соседским псом

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    5 комментариев

    47news.ru

    Недолго удалось насладиться свободой пуме, которая живет в вольере у частного дома в коттеджном поселке «ПриЛесный» рядом с деревней Манушкино во Всеволожском районе Ленобласти.

    Через несколько часов после побега в полдень она уже была «дома», сообщает 27 ноября издание 47news со ссылкой на экстренные службы и администрацию поселка. По словам хозяина животного, она подралась с соседской собакой, но якобы собака жива. На людей пума не нападала.

    47news.ru

    Журналисты поговорили с жителями поселка. Они рассказывают, что когда пума была маленькой, то гуляла на поводке по площадке для собачников. А став постарше, она пару раз приходила в «гости» на веранду к соседям.

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