Тысячи людей вышли на антиковидные протесты в Китае

В Шанхае, Пекине и других городах Китая проходят масштабные протесты против жестких антикоронавирусных ограничений, введенных местными властями. Тысячи людей на улицах требуют отмены проводимой в стране политики «нулевой терпимости» к инфекции.



В университетах Нанкина и Пекина демонстрации провели студенты. Массово вышли на улицы жители Шанхая, где участники выкрикивали антиправительственные лозунги: «Си Цзиньпин, уходи!» и «Коммунистическая партия, уходи!» Также люди пели гимн Китая. Между протестующими и полицией происходят стычки. Правоохранители разгоняют акции протеста и задерживают их участников.



В воскресенье демонстранты в Пекине и Шанхае снова вышли на улицы. По данным Associated Press, которое ссылается на краудсорсинговый список в соцсетях, протесты прошли в 50 университетах страны.



BBC со ссылкой на одного из очевидцев протестов пишет, что массовая и публичная критика властей нехарактерна для КНР. По словам собеседника СМИ, он был шокирован и взволнован, так как это первая подобная демонстрация на его памяти. Другой участник протеста рассказал изданию, что поинтересовался у сотрудника полиции, как он сам относится к происходящему, и якобы получил ответ, что отношение такое же, как и у самих протестующих.

