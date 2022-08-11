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    COVID-19

    В нескольких городах Китая снова вводят ограничения из-за коронавируса

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    Власти нескольких крупных городов в КНР вновь ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки коронавируса. В результате этого миллионы людей опять оказались в режиме изоляции, пишут в четверг, 11 августа, европейские СМИ.

    В частности, в китайском городском уезде Иу (провинция Чжэцзян), являющемся крупным производственным и экспортным центром, местным жителям запретили покидать дома в течение трех дней.

    В уезде Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) некоторым гражданам с сегодняшнего дня разрешили выходить только на работу, в то время как большинство жителей могут покидать свой дом исключительно по необходимости.

    В свою очередь, в важнейших районах города Урумчи — административной столицы СУАР — начиная с 10 августа действует пятидневный локдаун.

    По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на среду на материковом Китае выявили 1 993 новых случая заражения ковидом. В общей сложности за всё время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. смертей от инфекции.

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