В нескольких городах Китая снова вводят ограничения из-за коронавируса

Власти нескольких крупных городов в КНР вновь ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки коронавируса. В результате этого миллионы людей опять оказались в режиме изоляции, пишут в четверг, 11 августа, европейские СМИ.



В частности, в китайском городском уезде Иу (провинция Чжэцзян), являющемся крупным производственным и экспортным центром, местным жителям запретили покидать дома в течение трех дней.



В уезде Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) некоторым гражданам с сегодняшнего дня разрешили выходить только на работу, в то время как большинство жителей могут покидать свой дом исключительно по необходимости.

