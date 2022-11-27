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    Глава СК потребовал разобраться в том, что погубило вдову режиссера Говорухина. Юристы уже делят наследство

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    Результаты доследственной проверки о пожаре в поселке Лесное Озеро, в котором погибла Галина Говорухина, в ближайшее время хочет заслушать глава СК РФ Александр Бастрыкин.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 27 ноября, глава СК Москвы предоставит доклад о ходе и результатах проверки.

    74-летняя Галина Говорухина погибла 25 ноября во время пожара в Новой Москве. После того, как потушили пожар, который распространился на 100 квадратных метров, при разборе конструкций нашли тело женщины.

    Она прожила с режиссером, актером и политиком Станиславом Говорухиным полвека. Общих детей у них нет. У Говорухина был сын от первого брака, который скончался в 2011 году, и трое внуков. Именно они, как полагают юристы, будут претендовать на наследство.

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