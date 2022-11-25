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    Кадры с места гибели вдовы режиссёра Станислава Говорухина в Новой Москве показали СК и прокуратура

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    Доследственную проверку начали после гибели вдовы режиссёра Станислава Говорухина Галины в пожаре в Новой Москве 25 ноября.

    Кадры обгоревшего коттеджа в посёлке Лесное Озеро (деревня Крекшино) опубликовали столичный следственный комитет и прокуратура города. На место выехал прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

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    Обстоятельства случившегося выясняет следствие. Точная причина пожара пока неизвестна, её установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

    В МЧС Москвы рассказали, что одноэтажный коттедж с мансардой загорелся незадолго до четырёх часов дня. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Дом тушили около двух часов.

    ТАСС пишет, что погибла вдова советского режиссера Станислава Говорухина Галина. Ей было 74 года. Сам Говорухин умер в июне 2018 года в возрасте 82 лет.

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