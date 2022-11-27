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    Друг принца Филиппа назвал возможную причину смерти Елизаветы II

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    Королева Великобритании Елизавета II была серьезно больна перед смертью. Об этом заявил друг принца Филиппа Джайлс Брандрет, автор биографической книги «Елизавета: интимный портрет», пишет британское издание Independent. Официальная причина смерти королевы указана как «старость».

    По информации Брандрета, королева в последние месяцы жизни боролась с редкой формой рака костного мозга — множественной миеломой.

    Автор книги утверждает, что слышал об этой болезни ее величества, и этот диагноз, в свою очередь, по мнению Брандрета, объяснял бы усталость Елизаветы, ее потерю веса и проблемы с передвижением, о которых объявлялось в последний год жизни королевы.

    От множественной миеломы часто страдают люди в возрасте, а характерными симптомами являются болевые ощущения в костной ткани, особенно в тазовом и поясничном отделах, отмечает автор книги.

    Королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года. На престол она взошла 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца. Ее супруг принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

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