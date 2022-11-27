Лидер КНДР снова сфотографировался с дочерью и гигантской ракетой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью. 18 ноября они приняли участие в мероприятии, посвященном испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-17», сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
В публикации сказано, что Ким «вместе с любимой дочерью» сфотографировался с бойцами роты «Красное знамя», руководством, учеными и работниками военных заводов, которые внесли вклад в успешный запуск ракеты.
Южнокорейское издание Yonhap пишет, что на фото, предположительно, запечатлена младшая дочь Ким Чен Ына Джу Э. Она ходила вместе с отцом, держа его под руку.
«Фонтанка» писала, что впервые фото дочери Ким Чен Ына вместе с отцом ЦТАК показал 19 ноября. Тогда они вместе смотрели на запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Кроме того, как пишет ТАСС, Ким Чен Ын заявил, что главная цель КНДР — «обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век».