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    Лидер КНДР снова сфотографировался с дочерью и гигантской ракетой

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    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью. 18 ноября они приняли участие в мероприятии, посвященном испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-17», сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

    В публикации сказано, что Ким «вместе с любимой дочерью» сфотографировался с бойцами роты «Красное знамя», руководством, учеными и работниками военных заводов, которые внесли вклад в успешный запуск ракеты.

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    Южнокорейское издание Yonhap пишет, что на фото, предположительно, запечатлена младшая дочь Ким Чен Ына Джу Э. Она ходила вместе с отцом, держа его под руку.

    «Фонтанка» писала, что впервые фото дочери Ким Чен Ына вместе с отцом ЦТАК показал 19 ноября. Тогда они вместе смотрели на запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

    Кроме того, как пишет ТАСС, Ким Чен Ын заявил, что главная цель КНДР — «обладание самыми мощными в мире стратегическими силами, абсолютной мощью, невиданной за прошедший век».

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