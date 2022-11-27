Пшик в ночном клубе Петербурга. Бастрыкин заинтересовался изнасилованием в соцсетях

Неудачное рандеву в ночном клубе в центре Петербурга обернулось уголовным дело для студента из Кирова. И все благодаря главе СКР Александру Бастрыкину.



Именно он в распоряжении от 23 ноября потребовал от СК Петербурга разобраться с информацией, которая распространяется в социальных сетях. Якобы «взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку», а медики зафиксировали характерные травмы. Ход доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.



Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из района и СК установили подозреваемого. Он оказался 22-летним студентом из Кирова.

