Пшик в ночном клубе Петербурга. Бастрыкин заинтересовался изнасилованием в соцсетях

Неудачное рандеву в ночном клубе в центре Петербурга обернулось уголовным дело для студента из Кирова. И все благодаря главе СКР Александру Бастрыкину.
Именно он в распоряжении от 23 ноября потребовал от СК Петербурга разобраться с информацией, которая распространяется в социальных сетях. Якобы «взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку», а медики зафиксировали характерные травмы. Ход доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из района и СК установили подозреваемого. Он оказался 22-летним студентом из Кирова.
По предварительной информации, молодой человек рассказал, что встретил девушку в клубе на Думской улице, они весело проводили время, а потом решили уединиться в туалете. До дела не дошло, так как их выгнала охрана. О том, что его знакомой 15 лет, он, по его уверениям, не подозревал, так как в клуб пускают только с 18 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия». Задержанного отпустили на подписку о невыезде.