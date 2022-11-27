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    Пшик в ночном клубе Петербурга. Бастрыкин заинтересовался изнасилованием в соцсетях

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    Неудачное рандеву в ночном клубе в центре Петербурга обернулось уголовным дело для студента из Кирова. И все благодаря главе СКР Александру Бастрыкину.

    Именно он в распоряжении от 23 ноября потребовал от СК Петербурга разобраться с информацией, которая распространяется в социальных сетях. Якобы «взрослый мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку», а медики зафиксировали характерные травмы. Ход доследственной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с коллегами из района и СК установили подозреваемого. Он оказался 22-летним студентом из Кирова.

    По предварительной информации, молодой человек рассказал, что встретил девушку в клубе на Думской улице, они весело проводили время, а потом решили уединиться в туалете. До дела не дошло, так как их выгнала охрана. О том, что его знакомой 15 лет, он, по его уверениям, не подозревал, так как в клуб пускают только с 18 лет.

    Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия». Задержанного отпустили на подписку о невыезде.

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