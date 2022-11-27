Погода все холоднее: Петербург обновил осенний минимум температур

В Петербурге становится все холоднее: 27 ноября осенний минимум температуры обновился, опустившись до отметки -10,4 градуса, хоть это всего на 0,1 ниже минимума предыдущего дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.
На погоду в Петербурге в воскресенье будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который приближается с юга и станет причиной преимущественно облачной погоды, местами вызовет небольшой снег и немного повысит температуру, рассказал эксперт.
Температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов, в Ленобласти — -3…-8. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 мм рт. ст., что существенно выше нормы.
В понедельник, 28 ноября, Петербург ждет местами слабый снег. «Однако есть и «тёплые» новости — пик похолодания пройден, и днём в понедельник и во вторник температурный фон будет повышаться до -2...-4 градусов», — добавил Леус.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в Петербурге температура -8,6 градуса. Днем воздух прогреется до -3…-5 градусов, а на дорогах, предупреждают метеорологи, гололедица.