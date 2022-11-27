Погода все холоднее: Петербург обновил осенний минимум температур

В Петербурге становится все холоднее: 27 ноября осенний минимум температуры обновился, опустившись до отметки -10,4 градуса, хоть это всего на 0,1 ниже минимума предыдущего дня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центр «ФОБОС» Михаил Леус.



На погоду в Петербурге в воскресенье будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который приближается с юга и станет причиной преимущественно облачной погоды, местами вызовет небольшой снег и немного повысит температуру, рассказал эксперт.

