Володин: Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев

Госдума в декабре планирует принять закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Об этом 27 ноября в своем телеграм-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. Торговля детьми недопустима», — заявил председатель Госдумы.



По данным Володина, за последние несколько лет из России за границу было вывезено 45 тысяч младенцев, рождённых суррогатными матерями.

