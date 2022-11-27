Володин: Госдума в декабре запретит суррогатное материнство для иностранцев

Госдума в декабре планирует принять закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Об этом 27 ноября в своем телеграм-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. Торговля детьми недопустима», — заявил председатель Госдумы.
По данным Володина, за последние несколько лет из России за границу было вывезено 45 тысяч младенцев, рождённых суррогатными матерями.
«Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары. Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — сообщил глава парламента.
В первом чтении законопроект о запрете использования в России иностранцами и лицами без гражданства услуг суррогатного материнства Госдума приняла еще в мае 2022 года.
Согласно тексту документа, суррогатной матерью сможет стать только гражданка России. Воспользоваться услугами сурмамы также смогут только граждане РФ: пары, которые состоят в зарегистрированном браке, или одинокие женщины, которые не могут родить ребенка или по медицинским показаниям.
Как заявлял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, запрет не будет распространяться на случаи, когда один из супругов — гражданин России, а второй — иностранец или лицо без гражданства. По словам депутата, это было сделано, чтобы «не допустить дискриминации прав гражданина РФ, исходя из гражданства супруга».