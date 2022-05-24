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    Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев

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    2 комментария

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает иностранцам и людям без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Об этом 24 мая сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

    Согласно документу, пользоваться услугами смогут только граждане России: пары, состоящие в браке, или одинокие женщины, которые не могут выносить или родить ребёнка самостоятельно по медицинским показаниям.

    Предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка России.

    Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, отметил, что введение запрета для иностранцев — вынужденная мера, связанная со случаями гибели и торговли детьми, рождёнными таким способом.

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    Комментарии (2)

    Dmitry Antonov
    Ещё один достойный ответ на санкции.
    angel of death
    а одиноким преуспевающим бизнесменам - шиш? =)

    есть же те, кто не готов 50% отдавать при разводе, поэтому и не влезают в эту петлю....

    помнится мне в Симпсонах - мистер Бёрнс так и не был женат, и потом столкнулся с проблемой - кому завещать все свои миллиарды...

    ещё один повод не жить здесь успешным людям, а переехать в другие страны, где усыновить/удочерить и получить наследника без бюрократических проволочек будет проще...
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