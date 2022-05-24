Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает иностранцам и людям без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Об этом 24 мая сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Согласно документу, пользоваться услугами смогут только граждане России: пары, состоящие в браке, или одинокие женщины, которые не могут выносить или родить ребёнка самостоятельно по медицинским показаниям.
Предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка России.
Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, отметил, что введение запрета для иностранцев — вынужденная мера, связанная со случаями гибели и торговли детьми, рождёнными таким способом.