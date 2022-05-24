Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий суррогатное материнство для иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает иностранцам и людям без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Об этом 24 мая сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.



Согласно документу, пользоваться услугами смогут только граждане России: пары, состоящие в браке, или одинокие женщины, которые не могут выносить или родить ребёнка самостоятельно по медицинским показаниям.