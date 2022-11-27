Гол для сына, Мбаппе тащит Францию, а «Мисс Хорватия» в купальнике нарушает законы. Итоги седьмого дня ЧМ-2022

Фото: Friedemann Vogel/ EPA/ ТАСС Поделиться Поделиться





На чемпионате мира в Катаре определился первый участник плей-офф, тренер Канады дает уроки мотивации, а Сербия угодила в политический скандал. Об этом и многом другом – в обзоре очередного игрового дня на ЧМ-2022 в Катаре.

Раз, два, три – Австралия победи

У сборной Австралии сегодня праздник: победа над Тунисом со счетом 1:0 стала лишь третьей в истории команды на чемпионатах мира. Победный гол забил нападающий Митчелл Дьюк. Свой успех он посвятил сыну.



В прошлый раз австралийцы выигрывали на чемпионате мира в 2006 (3:1 с Японией) и 2010 годах и (2:1 с Сербией). Следующий матч сборная Австралии проведет 30 ноября – против Дании.



Не смогли повторить

Болельщики сборной Саудовской Аравии слишком воодушевились сенсационной победой над Аргентиной в первом туре. Перед игрой с Польшей они решили потроллить Роберта Левандовского. На матч фанаты саудовской команды принесли баннер с надписью «Где Левандовски?» Вопрос «Где Месси?» на баннере зачеркнут.



Но троллинг в этот раз получился неуместным. Левандовски показал себя во всей красе: забил сам и отдал голевой пас. В итоге Польша выиграла 2:0. Кстати, этот гол стал для 34-летнего Левандовского первым на чемпионатах мира в карьере. Футболиста так переполнили чувства, что праздновал он со слезами на глазах.



Первые в плей-офф

Франция обыграла Данию со счетом 2:1. Первым забил Килиан Мбаппе на 61 минуте. На 68-й Андреас Кристенсен сравнял. На 86-й Мбаппе оформил дубль и поставил точку в матче.



Благодаря этой победе сборная Франции первой на турнире обеспечила себе выход в плей-офф. В последней игре на групповой стадии команда Дидье Дешама сыграет со сборной Туниса. А Мбаппе будет стремиться в вечность: игрок «ПСЖ» с семью голами в списке лучших бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира обошел Мишеля Платини и Зинедина Зидана (по 5 голов), а также Тьерри Анри (6 голов на ЧМ). Мбаппе опережает лишь Жюст Фонтен (13).

Месси-спаситель

Сборная Аргентины после поражения от Саудовской Аравии рисковала при неудаче с Мексикой досрочно выбыть из борьбы за титул. И ситуация была напряженной долгое время. Аргентинцы нанесли первый удар по воротам в лишь на 40-й минуте матча. Статистический портал Opta Sports уверяет, что это самый поздний первый удар Аргентины на мировых первенствах. В итоге ситуацию спас конечно же Лионель Месси, забив на 64-й минуте дальним ударом с 18 метров.



Добил мексиканцев Энцо Фернандес на 87-й минуте с передачи того же Месси. Для Аргентины еще не все потеряно.

Мотивация по-канадски

Накануне все восторгались мотивационной речью от главного тренера Саудовской Аравии Эрве Ренара. Руководитель сборной Канады Джон Хердман, видимо, решил затмить коллегу.

«Я сказал игрокам, что их место на чемпионате мира, и мы выйдем и поимеем Хорватию. Все настолько просто, насколько возможно», – заявил Джон Хердман.

На следующий день хорватская газета «24 sata» вышла с фото голого Хердмана на первой полосе. И лишь два места на его теле прикрыли кленовыми листами. Заголовок: «Язык-то у тебя есть, а есть ли яйца?»



Купальник вне закона

Бывшая «Мисс Хорватии» Ивана Кнолл минувшим днем пришла на стадион в откровенном платье, чтобы поддержать родную команду в матче против Марокко. В принципе, этого было достаточно, чтобы начался скандал в консервативных кругах арабских фанатов.



Но девушка решила пойти дальше, устроив фотосессию в купальнике на пляже. Этим она нарушила не только моральные нормы Катара, но и местный закон. Полиция уже в курсе и ищет девушку.



Но Кнолл уже не остановить. Ее следующим шагом стала критика организации чемпионата.



«Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут получить Hayya Card, а у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддержать сборную Хорватии. Понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.



Сербия – это Косово

Еще один политический скандал организовала сборная Сербии. Игроки вывесили в своей раздевалке флаг страны с Косово в составе и фразой «Капитуляции не будет». Представители косоварской федерации футбола возмутились.



«Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА (с 2016 года - ред.), мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косово, используя для этого чемпионат мира по футболу», — заявил министр спорта Косово.

ФИФА послушалась и открыла дело, ссылаясь на раздел дисциплинарного кодекса, где говорится о нарушениях, включающих «оскорбительные жесты, знаки или язык» и «использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивных вещей».



Расписание матчей на 27 ноября:

13:00 Япония — Коста-Рика

16:00 Бельгия — Марокко

19:00 Хорватия — Канада

22:00 Испания — Германия

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

