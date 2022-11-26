Секрет Роналду из трусов, Катар без плей-офф и Rolls-Royce за победу над Месси. На ЧМ-2022 завершился шестой день

Фото: Ashley Landis/ AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре в шестой день турнира стали известны первые неудачники, Иран преподал ученикам Уэльса урок, а рыцари оскорбили мусульман. Об этом и многом другом — в материале отдела спорта «Фонтанки».



Урок истории

Перед игрой с Ираном футболист Гарет Бэйл через СМИ призвал учителей школ Уэльса включить детям трансляцию матча вместо уроков.

«Это исторический момент для Уэльса, мы участвуем в чемпионате мира. Мои знакомые, у которых есть дети, хотят, чтобы те посмотрели матч, но не хотят забирать их из школы. Думаю, многие учителя вместо уроков включат для школьников трансляцию, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это такой мини-урок истории. Надеюсь, для всех это станет отличным моментом», — говорил вингер сборной Уэльса.



Жаль тех учителей-добряков, которые последовали совету Бэйла. Команды почти весь матч провели при счете 0:0. На 86-й минуте арбитр удалил вратаря Уэльса Уэйна Хеннесси. Уже в добавленное время за Иран забил Рузбех Чешми на 98-й минуте игры, а потом Рамин Резаян на 101-й. В итоге школьники Уэльса увидели поражение со счетом 0:2.

Дома и стены не помогли

Во втором матче на ЧМ-2022 сборная Катара все-таки сумела забить первый гол на домашнем турнире: на 78-й минуте точный удар головой в ворота Сенегала нанес нападающий Мохаммед Мунтари. Но больше хозяевам радоваться было нечему. Катарцы проиграли со счетом 1:3 и лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Выше третьего места уже не подняться: на счету Эквадора и Нидерландов по четыре очка, а сыграть на групповом этапе осталось один матч. В третьем туре Катару предстоит встреча со сборной Нидерландов. Сборная Катара — вторая команда-хозяйка чемпионата мира, не вышедшая в плей-офф. Впервые это случилось со сборной ЮАР в 2010 году.



Травма главного бомбардира

Матч Нидерланды — Эквадор получился боевым хоть и закончился вничью 1:1. Сначала на 6-й минуте вывел вперед голландцев Коди Гакпо. Эквадорцы ответили на 49 минуте после удара Эннера Валенсии, который с тремя голами вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022. Но дальнейшие его успехи на поле под сомнением: Валенсия не доиграл из-за травмы — с поля его уносили на носилках. Впереди решающий матч против Сенегала и Эквадор рискует остаться без своей главной звезды.



По нулям

Матч Англия – США начался с неловкой ситуации. Англичане перед стартовым свистком преклонили колено в поддержку BLM (Black Lives Matter). Футболисты США, откуда и пошла эта традиция, остались стоять. И, кажется, это был самый захватывающий момент матча. От англичан, который в первом туре разгромили Иран 6:2, ожидали большего. Но в итоге команды сыграли на 0:0 и это скорее комплимент в пользу США. Наблюдать за болельщиками было гораздо интереснее.



Достаю из широких штанин

Португальские журналисты опубликовали загадочное видео с матча Португалии с Ганой. На нем Криштиану Роналду прямо во время игры на поле залез в шорты, что-то достал оттуда и съел.



По одной из версий это была энергетическая конфета, по другой — жвачка. Сам Роналду ситуацию до сих пор не прояснил.

Мотивация и Rolls-Royce

В официальных соцсетях сборной Саудовской Аравии опубликовали видео из раздевалки команды в перерыве матча с Аргентиной. Главный тренер саудовцев Эрве Ренар выдал огненную речь.

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним! Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!» — кричал разъяренный Ренар.



Напомним, что это сработало на сто процентов. Саудовская Аравия, проигрывая после первого тайма, во втором забила два гола и сенсационно победила Аргентину 2:1. А еще новостное издание Pubity сообщило, что всем футболистам сборной Саудовской Аравии за эту победу подарят по автомобилю Rolls-Royce.

Крестоносцам тут не рады

История с английским рыцарем, которого не пустили на один из катарских стадионов, оказалась немного глубже, чем просто страх службы безопасности перед мечами. По информации The Times, ФИФА не хочет давить хозяевам турнира на исторические мозоли.



«Мы хотим создать пространство, свободное от дискриминации, и продвигать разнообразие на всех мероприятиях. Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам», — заявили в ФИФА.

Антидискриминационная группа Kick It Out также посоветовала болельщикам не носить костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, напоминающих о религиозных войнах, которые христиане вели против мусульман в средние века.

Иман Атта, глава проекта Tell Mama, который борется с исламофобией в Великобритании, заявила: «Наши фанаты должны понимать, что есть вещи, которые могут оскорбить граждан Катара. Например, распитие алкоголя в общественных местах или использование костюмов крестоносцев, к которым очень негативно относятся в регионе».



Расписание матчей на 26 ноября: 13:00 Тунис — Австралия



16:00 Польша — Саудовская Аравия

19:00 Франция — Дания

22:00 Аргентина — Мексика

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

