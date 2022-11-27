10 пищевых привычек, из-за которых мы толстеем и болеем

Диетологи даже не против бургеров, если есть их изредка, а в остальное время соблюдать полезные пищевые привычки Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Нет вредной и полезной еды, повторяют диетологи. В вопросе выбора пищи главное — помнить о чувстве меры. Именно такой подход убережет от расстройства пищевого поведения и поможет оставаться стройными и бодрыми, рассказывает «Доктор Питер».

А вот вредные и полезные пищевые привычки существуют. Давайте разберемся, какие распространенные ошибки особенно сильно вредят здоровью и портят фигуру.



Есть слишком быстро Вы всегда заканчиваете обедать первым? Возможно, стоит есть помедленней. У тех, кто спешит за столом, могут возникать проблемы с желудком. Кроме того, такие торопыжки часто съедают больше, чем нужно. Их мозг просто не успевает получить информацию о том, что желудок уже полон. Как известно, чувство сытости при приеме пищи появляется примерно через 15–20 минут.



Отказ от завтрака Если ваш привычный завтрак — только чашка кофе, пора менять эту привычку, ведь она вредит вашей памяти и умственным способностям. Завтрак съешь сам — это про то, что именно утренний прием пищи заряжает энергией на оставшийся день.



Еще один важный фактор — пропустив завтрак, мы рискуем днем съесть слишком много.

Вывод: завтракать нужно обязательно — причем лучше выбирать сытные, питательные продукты.

Есть слишком много по вечерам Если днем питаться кое-как, вечером, вернувшись с работы, мы накидываемся на еду. Но плотный ужин может повлечь за собой проблемы со сном. И утром вместо бодрости мы почувствуем разбитость. Но отказываться от ужина — тоже плохой вариант.

Хороший вариант для вечерней трапезы — более легкие и низкокалорийные продукты. Еще один совет: яблоко перед сном — это заряд витаминов и доза полезной для кишечника клетчатки.



Курить после еды Курить вообще вредно, но, как выяснили ученые, сигарета, выкуренная после обеда, по влиянию на организм равна нескольким сигаретам.

Пить мало воды Советы о том, что нужно пить достаточно воды, мы видим повсюду, об этом говорят врачи. Обезвоживание разрушает наше здоровье.

Если вы пьете слишком мало, то, скорее всего, будете чувствовать себя усталым, начнет болеть голова, станут беспокоить запоры. Кроме того, без достаточного количества воды вы точно не похудеете.

Эксперты говорят, что нужно пить примерно 30–60 мл на 1 кг веса человека. То есть, если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5–2 литра воды в день.



Слишком много кофе Ученые уже давно выяснили, что этот напиток имеет массу полезных свойств для организма. Однако тут тоже важно соблюдать меру. Пять и больше чашек в день навредят сердечно-сосудистой системе, сделают вас тревожным.

Переедать на выходных Такая проблема есть у многих: всю неделю мы ограничиваем себя, а в выходные устраиваем праздник живота. Такой подход сбивает режим питания и вредит вам. Поэтому лучше не запрещать себе вкусную еду каждый день, просто помнить о мере.

Заедать плохое настроение

Невозможно жить, не испытывая иногда давления и стресса. Очень многие пытаются не проживать негативные эмоции, а просто заедать их. Однако совсем необязательно объедаться пирожными после неудачного дня, есть и другие способы справляться со стрессом. А если очень хочется чего-то пожевать на эмоциях, можно похрустеть яблоком, морковью или огурцами, а не чипсами.

Слишком много сахара Вреден именно переизбыток этого продукта: если добавленного сахара слишком много, то возрастает риск ожирения, кариеса, развития диабета. Совсем же отказываться от сахара не стоит, если вам не хочется.



Есть перед гаджетами Если даже во время еды вы смотрите сериалы или листаете ленту новостей, вы просто не заметите, как съедите больше нужного. Лучше есть неторопливо, сосредоточившись на еде. Эту полезную привычку стоит ввести и закрепить.