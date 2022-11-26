В самый морозный день в Петербурге у люксового «Мерседеса» заклинило крышу. Посмотрите, как водитель дышит свежестью

Петербуржец прокатился с ветерком на люксовом автомобиле с утра 26 ноября. Свежесть в салоне обеспечила заклинившая крыша.

Видео с Софийской улицы в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. На ролике запечатлён серый Mercedes SLK с открытыми крышей и багажником. Водитель утеплил голову шапкой.

«Ехать так на СТОшку, потому что крыша перестала закрываться, — это такое, конечно. И ведь едете, довольный!» — комментирует очевидец.

Сегодня с утра температура воздуха опустилась в Петербурге до -10 градусов. Это самое холодное 26 ноября за последние 30 лет.