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    В Петербурге температура воздуха опустилась до -10 градусов. Синоптик рассказал, когда ждать снега и ослабления морозов

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    В Петербурге в субботу, 26 ноября, к утру температура воздуха опустилась до -10,3 градуса. «Для 26 ноября такого значения не было более 30 лет, только в 1987 году температура воздуха в городе достигала -12,3 градуса», — рассказал главный синоптик города Александр Колесов.


    По его словам, предстоящая ночь тоже ожидается холодная.

    Как объяснил главный специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, на погоду в Петербурге влияет западная периферия антициклона — сегодня ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков.

    «В воскресенье пройдёт снег и морозы ослабеют», — добавил он в своем Telegram-канале.

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