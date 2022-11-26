В Петербурге температура воздуха опустилась до -10 градусов. Синоптик рассказал, когда ждать снега и ослабления морозов

В Петербурге в субботу, 26 ноября, к утру температура воздуха опустилась до -10,3 градуса. «Для 26 ноября такого значения не было более 30 лет, только в 1987 году температура воздуха в городе достигала -12,3 градуса », — рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



По его словам, предстоящая ночь тоже ожидается холодная.



Как объяснил главный специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, на погоду в Петербурге влияет западная периферия антициклона — сегодня ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков.