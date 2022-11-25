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    Власти назвали предварительную причину аварии на газопроводе в Ленобласти. Там устал металл

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    Предварительной причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области называют усталость металла. Об этом сообщил 25 ноября председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

    По словам Андреева, о точных причинах случившегося на газопроводе в районе Бернгардовки можно будет говорить только после завершения расследования. «Пока, по предварительным данным, это всё-таки техногенная авария — усталость металла», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

    Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 19 ноября труба разрушилась на 782-м километре магистрального газопровода «Белоусов — Ленинград», произошла утечка, пожар и потеря газа. Фонтанка» свела воедино хронологию аварии.

    В Следственном комитете сообщили, что ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» причинён ущерб на 14 млн рублей.

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