Книга Вышенкова и слова, которые нельзя называть: на ноябрьских «Диалогах» обсудят главное

Проект открытых дискуссий «Диалоги» (18+) вновь проходит в независимом книжном «Подписные издания». Гостями ноябрьской встречи 27 ноября станут заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков, философ и киновед Александр Павлов и историк Борис Колоницкий.



Фото: /vk.com/open_lib Поделиться Поделиться





Ровно в полдень с лекцией «Слова и конфликты» выступит Колоницкий: специалист по истории революции 1917 года поможет проследить, как официальные названия происходящего в общественной жизни России — например «смута», «большевизм» — влияли на восприятие реальности в обществе. Эта тема кажется особенно актуальной в нынешний период, когда некоторые термины стали табу, а их произнесение — теперь жест и маркер очень определенной позиции.



В 13:30 на сцену выйдет журналист Евгений Вышенков, и его тема — «Именем братвы». Он расскажет о своей новой книге, посвященной нравам девяностых и движению спортсменов, надолго забравших себе власть в мире преступных группировок того времени. Примечательно, что Евгений Вышенков сам был частью этого мира, поэтому его история точно будет живой, в прямом смысле — «из первых уст» и без надоевших штампов.



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Завершающий блок последних осенних «Диалогов» этого года начнётся в 15:00. В это время Александр Павлов возьмëтся высказаться о том, что такое «плохое кино» и есть ли оно на самом деле. Исследователь посвятил немало времени тому, чтобы выделить критерии «хорошего» и «низкокачественного» в настолько масштабной и разносторонней сфере. Теперь поделится результатами.



Вход на «Диалоги» возможен только по регистрации https://vk.com/wall-49002091_34540. Важно, что на каждую часть она своя. Для тех, кто не сможет прийти лично, проходит прямой эфир на YouTube-канале проекта и на сайте open-lib.ru.

Ольга Минеева

