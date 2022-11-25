В Петербурге рассказали, как будут освобождать мобилизованных от пеней за просрочку по ЖКХ

Смольный разработал порядок, по которому намерен освобождать от пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Он будет распространяться на граждан, «заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации», а также на членов их семей.



Проект документа опубликован 25 ноября. Согласно ему, мобилизованный или кто-то из его близких должен подать заявление по специальной форме — в управляющую организацию, в Фонд капремонта, в АО «Невский экологический оператор» или лицу, предоставляющему коммунальные услуги. К заявлению прикладываются документы — удостоверяющие личность, содержащие сведения о составе семьи, подтверждающие призыв гражданина на военную службу. Обратившихся освобождают от пеней со дня призыва, но не ранее вступления в силу Федерального закона от 07.10.2022 № 378-ФЗ — именно в нем учли возможность такого освобождения.

