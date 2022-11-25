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    В Петербурге рассказали, как будут освобождать мобилизованных от пеней за просрочку по ЖКХ

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    Смольный разработал порядок, по которому намерен освобождать от пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Он будет распространяться на граждан, «заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации», а также на членов их семей.

    Проект документа опубликован 25 ноября. Согласно ему, мобилизованный или кто-то из его близких должен подать заявление по специальной форме — в управляющую организацию, в Фонд капремонта, в АО «Невский экологический оператор» или лицу, предоставляющему коммунальные услуги. К заявлению прикладываются документы — удостоверяющие личность, содержащие сведения о составе семьи, подтверждающие призыв гражданина на военную службу. Обратившихся освобождают от пеней со дня призыва, но не ранее вступления в силу Федерального закона от 07.10.2022 № 378-ФЗ — именно в нем учли возможность такого освобождения.

    По окончании контракта петербуржцы обязаны сообщить о дате его прекращения специальным уведомлением.

    Напомним, закон об освобождении от пеней за неоплату ЖКУ президент Владимир Путин подписал 7 октября вместе с еще несколькими законами — в частности, о кредитных каникулах для мобилизованных.

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