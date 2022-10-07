Социальные гарантии для мобилизованных и регион, где никого не призвали: новости СВО за 7 октября

Мобилизованным дали кредитные каникулы, заморозили пени и гарантировали возвращение на работу Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 7 октября.

Владимир Путин подписал несколько законов, касающихся мобилизованных

Российский президент подписал сразу четыре закона, которые дают мобилизованным социальные гарантии. Это законы о кредитных каникулах, трудовых правах и освобождении от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за ЖКУ.



Закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту, говорит, в частности, о том, что трудовой договор с мобилизованным на время прохождения военной службы будет приостановлен. По второму закону после дембеля военнослужащие смогут вернуться на прежнюю должность.

Согласно еще одному закону, мобилизованные и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные коммунальные платежи.

И наконец, четвертый закон предоставляет мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы.



Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев Госдума приняла на прошлой неделе. Оформить их смогут не только мобилизованные, но и члены их семей. В карточках мы собрали ответы на самые важные вопросы по этому поводу: какие кредиты можно будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с займом в случае гибели военнослужащего. Также мы разбирались, что нового в кредитных каникулах для мобилизованных по сравнению с более ранними аналогичными льготами, и выяснили, как они повлияют на экономику.



В Республике Алтай никого не мобилизовали

Сенатор Владимир Полетаев встретился с алтайским регионом и узнал от него, что из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека.

— По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки, — написал Полетаев у себя в Telegram-канале.



Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов уточнил, что подлежащим частичной мобилизации вручили предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится «с поступлением соответствующих указаний». Также, по его словам, с момента объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек добровольно пришли в военкоматы, еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.



Прокуратура отменила первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации

Пензенская прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о частичной мобилизации.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, подозреваемый 1990 года рождения получил право на реабилитацию, включая компенсацию ущерба, причиненного 48-часовым задержанием.

Следственный комитет, утверждает адвокат, намерен обжаловать решение и настаивает на повторном возбуждении уголовного дела.



Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела санкции против более чем 80 индивидуальных лиц и 9 организаций из России, сообщает Минфин.

Новые санкции затрагивают, в частности, Алину Кабаеву и родственников Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева. Также Япония ввела санкции против концерна «Калашников», АО «ОДК-Климов», АО Концерн «Созвездие», холдинга «Росэлектроника».

Кадыров отправляет в зону СВО дополнительные спецполки

Рамзан Кадыров заявил, что в зоне специальной военной операции находится примерно 10 тысяч бойцов из Чечни.



— В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды «Ахмата», — цитирует Кадырова ТАСС. В Санкт-Петербурге отказались от Нового года

Власти Санкт-Петербурга решили отменить в городе празднование Нового года, чтобы сэкономить деньги и направить их на СВО. Отказаться решили, в том числе от концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце.

— Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, — говорится в сообщении городской администрации. Массовые гуляния на Новый год планируют также отменить в Нижнем Новгороде, Калуге и Ленинградской области. А глава Зауралья Вадим Шумков сообщил, что все деньги на украшения к празднованию Нового года отправятся на помощь мобилизованным.

Швейные предприятия Астрахани планируют увеличить производство бронежилетов в 2,5 раза

Швейные предприятия Астраханской области планируют до конца года увеличить в 2,5 раза месячную норму производства бронежилетов для выполнения оборонного заказа. Как сообщает пресс-служба главы региона, выпуск бронежилетов нарастят с двух до пяти тысяч в месяц до конца года.

Чтобы достичь результатов, рабочий день портних на Камызякском экспериментальном предприятии увеличили с восьми до десяти часов, дополнительно наняли еще 45 швей, а предприятие перевели на шестидневную рабочую неделю.