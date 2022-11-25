В МВД показали задержание «экскурсоводов», подозреваемых в похищении жителя Ленобласти

В полиции показали, как задерживали «экскурсоводов», подозреваемых в похищении жителя Ленобласти. Видеозапись 25 ноября появилась в Telegram-канале портала «МВД МЕДИА».
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Судя по кадрам, один из них без сопротивления открыл силовикам. Другой мужчина не обрадовался внезапному визиту правоохранителей, и им пришлось пробираться к нему, ломая дверь.
Напомним, 25 ноября ГУ МВД по городу и области сообщило, что полицейские задержали троих подозреваемых в похищении человека. Жертвой стал безработный должник из Бугров. По его словам, знакомые приехали к нему, чтобы решить финансовый спор. Сначала беседа проходила на общем балконе дома, но когда разговор зашёл в тупик, визитёры силой усадили его в BMW и принялись колесить по улицам города.
В это время они своими собственными методами продолжали убеждать мужчину отдать деньги. В итоге пострадавший дал слабину, и те сняли с его банковского счёта 400 тыс. рублей. Путешествие закончилось на Васильевском острове, у дома 22 по Наличной улице.