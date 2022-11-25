Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека. Они устроили ему «экскурсию» по Петербургу

Полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении человека. Жертвой стал должник из Ленобласти, которому устроили принудительную «экскурсию» по Петербургу. Об этом 25 ноября сообщает ГУ МВД по городу и области.
В середине ноября в следственные органы обратился 38-летний безработный из Бугров. Он рассказал, что вечером 10 ноября трое знакомых приехали к нему, чтобы решить финансовый спор. Сначала беседа проходила на общем балконе дома. Когда разговор зашёл в тупик, визитёры силой усадили потерпевшего в BMW и принялись колесить по улицам города.
Время в поездке для «экскурсоводов» проходило не без пользы: они своими собственными методами продолжали убеждать мужчину отдать деньги. В итоге должник дал слабину, и те сняли с его банковского счёта 400 тыс. рублей. Путешествие закончилось на Васильевском острове у дома 22 по Наличной улице.
«По заявлению потерпевшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»)», — говорится в сообщении главка.
Сотрудники угрозыска задержали двоих петербуржцев, 38 и 34 лет, и 38-летнего жителя Ленобласти по месту их жительства. Их передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.