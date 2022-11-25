Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека. Они устроили ему «экскурсию» по Петербургу

Полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении человека. Жертвой стал должник из Ленобласти, которому устроили принудительную «экскурсию» по Петербургу. Об этом 25 ноября сообщает ГУ МВД по городу и области.

В середине ноября в следственные органы обратился 38-летний безработный из Бугров. Он рассказал, что вечером 10 ноября трое знакомых приехали к нему, чтобы решить финансовый спор. Сначала беседа проходила на общем балконе дома. Когда разговор зашёл в тупик, визитёры силой усадили потерпевшего в BMW и принялись колесить по улицам города.