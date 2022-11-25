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    Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который убил работницу кондитерской из-за «неуважения»

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    Суд в Петербурге огласил приговор Джамшеду Сулаймонову, которого признали виновным в убийстве работницы кондитерской. Об этом 25 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По материалам дела, в августе прошлого года он, будучи пьяным, пришёл к даме сердца в магазин «Невские берега» на улице Комсомола, 35. Разговор перерос во внезапный конфликт — и мужчина схватился за кухонный нож. Он накинул подготовленную верёвку на шею женщины и начал её душить. Завершить начатое преступник решил парой ударов в область сердца. Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник пытался скрыться, но был настигнут в московском аэропорту Шереметьево.

    Сулаймонов признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК строгого режима. Кроме того, с него взыскали моральный вред в размере 1 млн рублей и материальный ущерб на 5 280 рублей.

    В прокуратуре Петербурга уточнили, что, по словам преступника, потерпевшая взяла у него в долг 20 тысяч рублей на зубные протезы и якобы долгое время не отдавала деньги. Причиной убийства он назвал неуважительное отношение.

    «Фонтанка» писала, что Сулаймонов был близким приятелем погибшей, причём пару связывали не только любовные отношения, но и симпатия к наркотикам.

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