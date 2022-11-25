Российские космонавты не смогут выйти в открытый космос из-за проблем со скафандром

Находящиеся на борту МКС российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин не смогут выйти в открытый космос из-за неполадок со скафандром. В настоящий момент работы по подготовке к их выходу за пределы станции прекращены. Об этом 25 ноября сообщили в госкорпорации «Роскосмос».



«При подготовке скафандров к выходу по российской программе МКС (ВКД-56) обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу в открытый космос. Причины анализируются», — уточняется в сообщении.

