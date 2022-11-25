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    Российские космонавты не смогут выйти в открытый космос из-за проблем со скафандром

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    Находящиеся на борту МКС российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин не смогут выйти в открытый космос из-за неполадок со скафандром. В настоящий момент работы по подготовке к их выходу за пределы станции прекращены. Об этом 25 ноября сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    «При подготовке скафандров к выходу по российской программе МКС (ВКД-56) обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу в открытый космос. Причины анализируются», — уточняется в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что Прокопьев и Петелин в составе международного экипажа отправились на МКС 21 сентября. Их командировка продлится до 28 марта — за это время запланировано проведение 49 научных экспериментов по российской программе.

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