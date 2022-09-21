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    Корабль «Циолковский» с российскими космонавтами покинул Землю и скоро прибудет к МКС. Смотрите, как его запускали

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    Роскосмос

    Корабль «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и вышел на орбиту. Видео «зрелищного старта ракеты» к МКС 21 сентября публикует пресс-служба Роскосмоса.

    На борту находятся космонавты корпорации Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. https://tass.ru/kosmos/15823969 Командировка продлится до 28 марта — за это время пройдет 49 научных экспериментов по российской программе.

    Также корабль доставит на МКС около 120 килограммов полезных грузов: бортовую документацию, личные вещи космонавтов, медицинские и гигиенические средства, научную аппаратуру и другое.

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