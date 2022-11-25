Биржевой мост проверяют на прочность самосвалами. До открытия — несколько дней

На Биржевом мосту замечены самосвалы, которые ничего не грузят, а просто стоят плечом к плечу. Так переправу проверяют на прочность перед открытием после ремонта.
Рабочий процесс 25 ноября наблюдал корреспондент «Фонтанки». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили, что он верно понял происходящее.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Одновременно на съездах с моста работала и другая техника, явно готовясь укладывать асфальт.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Напомним, по плану рабочее движение по Биржевому мосту должно быть открыто 30 ноября. Полностью капремонт планируется закончить к маю 2023 года.