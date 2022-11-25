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    Биржевой мост проверяют на прочность самосвалами. До открытия — несколько дней

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    На Биржевом мосту замечены самосвалы, которые ничего не грузят, а просто стоят плечом к плечу. Так переправу проверяют на прочность перед открытием после ремонта.

    Рабочий процесс 25 ноября наблюдал корреспондент «Фонтанки». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили, что он верно понял происходящее.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Одновременно на съездах с моста работала и другая техника, явно готовясь укладывать асфальт.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Напомним, по плану рабочее движение по Биржевому мосту должно быть открыто 30 ноября. Полностью капремонт планируется закончить к маю 2023 года.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Переправа была полностью закрыта для движения, так как работы затронули все конструктивные элементы — от береговых опор до разводных пролетов.

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