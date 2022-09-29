Биржевой мост откроют для транспорта в конце ноября

На Биржевом мосту приступили к завершающей стадии основных работ. Запустить движение по капитально отремонтированной переправе рассчитывают, как и планировалось, в конце осени.
На сегодняшний день подрядчик отремонтировал все опоры, пролеты и разводные крылья моста, привел в порядок бетонное покрытие проезжей части и тротуаров и восстановил декор перил и фонарей, сообщает 29 сентября пресс-служба администрации Петербурга. Вместо бетонной плиты разводного крыла сделали ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета заменили гидравлическим. Новые гидроцилиндры позволят разводить переправу за 3,5 минуты вместо 9.
Темп работ позволит открыть движение по мосту в конце ноября 2022 года, отмечают в пресс-службе. Полностью капремонт планируется закончить к маю 2023 года. Сегодня на мосту заложили капсулу с посланиями потомкам в 2072 год.
Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Переправа была полностью закрыта для движения, так как работы затронули все конструктивные элементы — от береговых опор до разводных пролетов.