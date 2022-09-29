Биржевой мост откроют для транспорта в конце ноября

На Биржевом мосту приступили к завершающей стадии основных работ. Запустить движение по капитально отремонтированной переправе рассчитывают, как и планировалось, в конце осени.



На сегодняшний день подрядчик отремонтировал все опоры, пролеты и разводные крылья моста, привел в порядок бетонное покрытие проезжей части и тротуаров и восстановил декор перил и фонарей, сообщает 29 сентября пресс-служба администрации Петербурга. Вместо бетонной плиты разводного крыла сделали ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета заменили гидравлическим. Новые гидроцилиндры позволят разводить переправу за 3,5 минуты вместо 9.